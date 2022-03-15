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جيش روسيا يصبح على بعد 15 كيلومترا من وسط كييف


تستمر العمليات الروسية في اوكرانيا التي اطلقتها موسكو في 24 شباط/ فبراير، ومعها تستمر القوات الروسية بالتقدم في وقت تتحدث فيه السلطات الاوكرانية عن استمرارها في صد تلك الهجمات. وعلى وقع العمليات العسكرية التي تعصف باوكرانيا تستمر المفاوضات بين الجانبين وسط مؤشرات ايجابية بحسب الكرملين.

ويقترب الجيش الروسي من العاصمة الاوكرانية كييف ويحكم الحصار عليها، بينما تعمل قواته على استهداف مواقع الجيش الاوكراني وخطوط دفاعاته حول المدينة، وقد اصبحت القوات الروسية المتقدمة على مسافة 15 كيلومترا عن وسط كييف.

القوات الروسية وخلال عملياتها المستمرة في ضواحي كييف اعلنت استيلاءها على انظمة صواريخ جوفلين الاميركية واعتدة عسكرية غربية المصدر، وقامت بتسليمها لقوات دونيتسك. بالمقابل تؤكد كييف ان قواتها تعمل على صد الهجمات الروسية عن العاصمة وخاركيف، بينما تظهر الصور مدى ضراوة العمليات العسكرية بين الجانبين.

وأعلنت السلطات المحلية في دنيبرو الأوكرانية عن تسجيل دمار هائل في مطار المدينة في شرق البلاد بعد قصف روسي ليل الاثنين/ الثلاثاء. وفي جديد العمليات العسكرية الروسية اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف ان قوات بلاده سيطرت بشكل كامل على منطقة خيرسون بجنوب اوكرانيا، ما يمهد الطريق نحو ميكوليف واوديسا، وهما ميدنتان استراتيجتان في جنوب اوكرانيا.

وأوضح كوناشينكوف أن 'القوات الروسية وصلت إلى تخوم خمس مناطق سكنية في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن كتائب أوكرانية يمينية متطرفة منسحبة، قامت باستفزازات في مصنع أفدييكا للكيماويات في منطقة دونيتسك، ما أدى إلى انتشار حرائق ودخان سام في مناطق مدنية.

وحول مسألة التورط الاوكراني في موضوع الاسلحة الببيولوجية نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي قوله إن مستشارين أمريكيين في أوكرانيا يساعدون كييف في تطوير أسلحة بيولوجية ونووية.

وعلى خط المفاوضات أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن العمل بين وفدي المفاوضات الروسي والأوكراني متواصل، واصفا الامر بالمؤشر الإيجابي.

وحول الجولة الجديدة من المحادثات اعلن المفاوض الأوكراني ميخائيل بودولياك انها ستركز على وقف اطلاق النار وسحب القوات الروسية من الاراضي الاوكرانية.. وجرت الاثنين الجولة الرابعة من المفاوضات الروسية الأوكرانية وبعد انتهائها أعلن بودولياك أن الوفد الأوكراني يأخذ استراحة فنية، موضحا أن المفاوضات ستستمر الثلاثاء.

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