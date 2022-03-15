قاآني: بات الصهاينة ينامون ليلهم في رعب وهلع

أكد قائد فيلق القدس بالحرس الثوري في الجهورية الإسلامية الإيراني العميد إسماعيل قاآني، أن الأميركان باتوا اليوم يخشون فصائل المقاومة في المنطقة، حيث باتوا في رعب وهلع من فقدهم لبعض تراب الأراضي المحتلة.

وفي مراسم بحضور قادة وكوادر حرس الثورة قال العميد إسماعيل قاآني: إن الوقوف بوجه قوى الإجرام مفخرة لنا والصهاينة ينامون ليلهم في رعب وهلع.

وأضاف أن: اليوم الأميركيون يخشون فصائل المقاومة في المنطقة، ويقولون إنه لم يعد لدينا قوة قتالية في العراق.

وتعليقا على هجوم أربيل قال العميد قاآني: إنه لمخز أن ينام الصهاينة خائفين ويرتجفون في الليل خشية أن يستفيقوا وقد فقدوا بعض تراب الأراضي المحتلة.

وصرح قائلا إن: سيد المقاومة السيد نصرالله تحدث بصراحة عن إنتاج واسع لصواريخ ومسيرات حزب الله اللبناني، وهو أمر مرعب وقاتل جدا للكيان الصهيوني.

وفي جانب آخر من حديثه شدد على أن: الشباب اليمني ذو العزيمة تمكن من التوصل إلى تقنيات صنع السلاح والعتاد والصواريخ والمسيرات، وأعرب عن مقاومته لتحالف العدوان.