المرشح الرئاسي الامريكي السابق رون بول: بايدن والكونغرس عازمان على جر الولايات المتحدة للصراع مع روسيا

اكد المرشح الرئاسي الامريكي السابق رون بول ، الثلاثاء، انه وبدلا من دعم المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا التي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار ، فإن الولايات المتحدة تصعّد الصراع في الواقع لأن الكونغرس وإدارة بايدن مصممان على جر واشنطن إلى حرب مع موسكو.

ونقلت قناة ( برس تي في) في تقرير عن بول قوله “يبدو أن الكونغرس والإدارة الأمريكية مصممان على جر الولايات المتحدة إلى حرب مع روسيا بشأن أوكرانيا، فقد دعا السيناتور ليندسي غراهام الى اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما طالب كثيرون في مجلس النواب الأمريكي الإدارة بفرض “منطقة حظر طيران” فوق أوكرانيا “.

وتساءل بالقول ” هل هم مجانين ؟ ان منطقة حظر الطيران أنك تدمر أي شيء وكل شيء يمكن أن يمنع الهيمنة الجوية الأمريكية الكاملة، وهذا يعني هجومًا على أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي الروسية داخل روسيا. وبعبارة أخرى ، الحرب العالمية الثالثة، فهل من الضروري ان نراهن على ابادتنا نوويا ؟”.

واوضح أن ” التدفق المستمر لأسلحة الولايات المتحدة وحلفائها إلى أوكرانيا والحديث عن دعم تمرد موسع لا يبدو أنه يهدف إلى منح أوكرانيا انتصارًا في ساحة المعركة ، بل بالأحرى لتسليم روسيا ما أسماه وزير الخارجية بلينكين” هزيمة استراتيجية ، وهو ما يبدو مروعا مثل أن إدارة بايدن تنوي محاربة روسيا حتى نهاية أوكرانيا”.

واشار الى أن ” روسيا قالت إن قواتها يمكن أن تستهدف الإمدادات من الأسلحة الغربية في أوكرانيا وأن تدفق الأسلحة سيحول القوافل إلى أهداف مشروعة وهذا بالمعنى العملي حربا ستتحمل الولايات المتحدة تبعاتها “.