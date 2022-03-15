الصفحة الدولية

حزمة جديدة من العقوبات البريطانية ضد روسيا


أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن حزمة جديدة من العقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الحكومة عبر موقعها الإلكتروني ان "قائمة العقوبات الجديدة، شملت أكثر من 370 مسؤولا حكوميا وإقليميا ورجال أعمال وعائلاتهم وكذلك البرلمانيين".

واضافت، انه "يحظر على جميع هؤلاء الأفراد دخول أراضي المملكة، وسيتم تجميد أصولهم في بريطانيا، إذا تم العثور عليها".

واشارت الحكومة الى ان "القائمة الجديدة، ضمت رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف ونائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين ورئيس الإدارة الرئاسية أنطون فاينو، ونائب رئيس وزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو ووزير الزراعة دميتري باتروشيف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، وزير النقل فيتالي سافيليف وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين ومحافظ بطرسبورغ الكسندر بيغلوف، وقائد البحرية الروسية نيكولاي يفمينوف، وقائد القوات الجوية سيرغي سوروفيكين ونائبه سيرغي درونوف. وتم فرض العقوبات البريطانية كذلك على المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا والمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وابنته إليزافيتا وابنه نيكولاي وزوجته تاتيانا نافكا".

 

من جانبها، قالت زاخاروفا معلقة على العقوبات: "مرافقة هذه المجموعة تناسبني".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لافروف: حصلنا من واشنطن على ضمانات مكتوبة حول الاتفاق النووي
قاآني: بات الصهاينة ينامون ليلهم في رعب وهلع
الدفاع الروسية: أكثر من 7 آلاف أجنبي محتجزون كرهائن من قبل المسلحين في أوكرانيا
روسيا تفرض عقوبات على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
المرشح الرئاسي الامريكي السابق رون بول: بايدن والكونغرس عازمان على جر الولايات المتحدة للصراع مع روسيا
عبد اللهيان: لا صلة بين الأحداث الجارية في أوكرانيا ومحادثات فيينا
حزمة جديدة من العقوبات البريطانية ضد روسيا
موسكو ترد.. ادراج الرئيس الامريكي على قائمة العقوبات
زيلينسكي: أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى"الناتو"
روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك