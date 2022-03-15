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روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، سيطرة قواتها على كامل أراضي مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية بأن العسكريين الروس أسقطوا خلال اليوم الماضي طائرتين أوكرانيتين ومروحية و13 طائرة مسيرة، فيما دمرت القوات الجوية الروسية 136 منشأة عسكرية أوكرانية".

ودمرت القوات المسلحة الروسية حظائر للطائرات في المطار بالقرب من كراماتورسك في دونباس، كانت بداخلها 4 طائرات هجومية من طراز Su-25 ومروحية Mi-24 و5 مروحيات من طراز Mi-8 تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

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