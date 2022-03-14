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هجوم سيبراني واسع وغير مسبوق على عشرات المواقع الالكترونية التابعة للحكومة الاسرائيلية التي تنتهي بـ gov.il وتؤكد توقفها عن الخدمة
الصفحة الدولية
هجوم سيبراني واسع وغير مسبوق على عشرات المواقع الالكترونية التابعة للحكومة الاسرائيلية التي تنتهي بـ gov.il وتؤكد توقفها عن الخدمة
وكالة انباء براثا
95
2022-03-14
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