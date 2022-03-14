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موسكو وطهران تبحثان الاتفاق النووي والوضع في اوكرانيا


أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزيري الخارجية سيرغي لافروف و حسين أمير عبد اللهيان سيبحثان غدا في موسكو، خطة العمل المشتركة للاتفاق النووي الإيراني والوضع في أوكرانيا.

وقالت الخارجية في بيان: "سيولي الوزيران اهتماما خاصا لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في سياق عملية التفاوض التي وصلت إلى خط النهاية في فيينا، وسيتم التطرق إلى الوضع الحالي في أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية هناك"

واضاف أن "تطوير التعاون الروسي الإيراني سيستمر رغم عقوبات الغرب ضد روسيا.. نعتزم توسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة مع إيران لصالح الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي".

وتابع البيان: "نعول على تعزيز الاتجاهات الإيجابية في جميع مجالات التعاون الروسي الإيراني".

واشار الى ان "الخطوات العدائية التي اتخذتها الدول الغربية لإضافة إجراءات تقييدية غير قانونية ضد بلادنا لن تمنع روسيا من الحفاظ على نيتها في تعزيز الشراكة متعددة الأوجه بشكل تدريجي مع إيران".

واوضح البيان أنه "من المتوقع أن يبحث وزيرا الخارجية التسوية السورية وقضايا إقليمية أخرى، بما فيها الوضع في بحر قزوين وأفغانستان وما وراء القوقاز ومنطقة الخليج واليمن والتسوية في الشرق الأوسط".

 

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