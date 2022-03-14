الكرملين: لدينا ما يكفي من السلاح ولم نطلب مساعدة من الصين

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين، اليوم الإثنين، أن روسيا لديها ما يكفي من الموارد العسكرية من أجل اتمام عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف أن بلاده "لم تطلب بأي شكل من الأشكال مساعدات عسكرية من بكين".

وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى أوامر للامتناع عن أي هجوم مباشر على المدن الكبرى، نظرا إلى أن الخسائر المدنية ستكون كبيرة"، مشيرا إلى أن "وزارة الدفاع لا تستبعد احتمال وضع مدن كبرى تحت سيطرتها الكاملة"

أما في ما يتعلق بمنطقة دونيتسك، فاعتبر أن الهجوم الأوكراني تسبب بمأساة، متهما الأميركيين بإصدار أوامر للأوكرانيين بقصف تلك المنطقة.