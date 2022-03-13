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إجلاء أكثر من 140 أجنبيا من أوكرانيا إلى القرم


أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأنه تم إجلاء أكثر من 140 مواطنا أجنبيا من دول مختلفة من أراضي أوكرانيا إلى جمهورية القرم الروسية.

ونوهت الوزارة في بيانها، بأن هؤلاء المواطنين يحملون جنسيات عدة دول من بينها الولايات المتحدة والهند وفيتنام وبلغاريا، وقد تم نقلهم بحافلات خصصها الجانب الروسي من مقاطعة خيرسون ب‍أوكرانيا إلى منطقة أرميانسك في شبه الجزيرة.

وأضاف البيان: "تم اليوم نقل 141 مواطنا من عدة الدول الأجنبية، من مقاطعة خيرسون ب‍أوكرانيا إلى أراضي روسيا الاتحادية، وبالذات إلى مدينة أرميانسك بجمهورية القرم. وتم تنفيذ العملية بواسطة حافلات قدمتها الدائرة العسكرية الجنوبية الروسية".

ووفقا للبيان، تمت العملية بطلب من سفارات عدة دول للمساعدة في ضمان الإخلاء الآمن لمواطنيها من أراضي أوكرانيا، وكذلك بناء على طلب المواطنين الأجانب المقدم إلى مكتب القائد العسكري الروسي في مدينة خيرسون.

وقام العسكريون الروس، بتجميع مواطني تركيا وأوكرانيا وكازاخستان وأذربيجان ولبنان وليتوانيا وفيتنام واليونان والهند والولايات المتحدة وروسيا، بشكل آمن في الساحة المركزية لمدينة خيرسون ومن ثم نقلهم بالحافلات بمرافقة القوات الروسية حتى وصولها أراضي روسيا الاتحادية.

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