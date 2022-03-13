الدفاع الروسية تعلن حصيلة الخسائر العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة وتدمير نحو 100 طائرة و128 مسيرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية أن "الأهداف المدمرة تشمل 99 طائرة، و128 طائرة مسيرة، و1194 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و121 راجمة صواريخ، و443 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و991 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة".

وتقدمت وحدات من القوات المسلحة الروسية لمسافة تصل إلى 14 كيلومترا في يوم واحد، وسيطرت جراء العمليات الهجومية على المناطق الجنوبية من بلدات بلاغوداتويه وفلاديميروفكا وبافلوفكا ونيكولسكويه في دونباس.

وأشار المتحدث إلى أنه في بلدة نيكولسكويه جهز مقاتلو كتيبة "أيدار" القومية مواقع لإطلاق النار في باحات دير نيكولو-وفاسيليفسكي الأرثوذكسي، حيث احتجزوا حوالي 300 مدني وراهب رهائن.