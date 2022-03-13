ترامب: بايدن يزحف حول العالم على ركبتيه من اجل النفط!

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلفه جو بايدن بسبب تعامله مع أزمة أوكرانيا، مشيرا إلى أنه "يزحف على ركبتيه ويتوسل" دولا أخرى من أجل النفط بعد تخليه عن الطاقة الروسية.

وقال ترامب خلال تجمع حاشد في ولاية كارولينا الجنوبية: "جو بايدن هو رئيس الدولة الأكثر ثراء بالطاقة على هذا الكوكب، لكن بسبب الهستيريا المناخية لحزبه.. أوقف بايدن إنتاج النفط والغاز الطبيعي الأمريكي".

وتابع: "والآن بايدن يزحف حول العالم راكعا على ركبتيه ويتوسل الرحمة من السعودية وإيران وفنزويلا".

وتابع ترامب، "لا أحد بهذا الغباء"، معلقا على توجه بايدن إلى دول أخرى بحثا عن النفط بدلا من استغلال الموارد الطبيعية على الأراضي الأمريكية.

وأضاف ترامب أن "بايدن بتحركه هذا "يبيع أيضا الشعب الشجاع في كوبا وفنزويلا، يتذلل تحت أقدام نظام مادورو الغني بالنفط والوحشي".

وذكر: "العالم كله يضحك على الولايات المتحدة"، معتبرا أن "أمريكا لن تكون قادرة على إنهاء اعتمادها على النفط الروسي قبل أن تلتزم بـ "إنهاء حرب بايدن السخيفة على الطاقة الأمريكية".