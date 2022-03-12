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روسيا: تعطيل أكثر من 3500 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها قامت بتعطيل 3491 من منشآت البنية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان له إن "القوات الروسية استهدفت صباح اليوم السبت بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة عددا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تعطيل مطار فاسيلكوف العسكري جنوب العاصمة كييف والمركز الرئيسي للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية في منطقة بروفوري بشرق العاصمة".

وأضاف كوناشينكوف أنه "خلال اليوم الماضي أسقط سلاح الجو والدفاع الجوي التابعين للقوات الفضائية الروسية 5 طائرات بدون طيار في الجو، اثنتان منها من طراز Bayraktar TB-2 إضافة إلى صاروخ تكتيكي Tochka-U".

وأصاب الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش 145 منشأة تابعة للقوات الأوكرانية، بما فيها ثلاث منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز Buk M-1، و8 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، و5 مستودعات للذخيرة ووقود ومواد تشحيم، و78 موقع تمركز للمعدات العسكرية.

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