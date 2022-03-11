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بايدن: لن نخوض حرباً ضد روسيا في أوكرانيا


صرح الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة أن إدارته وحلفائها مستمرين "بالعمل على فرض مزيد من الضغوط على روسيا" بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال بادين في كلمة ألقاها من البيت الأبيض: "سنتخذ خطوات إضافية للوقوف أمام العدوان الروسي على أوكرانيا"، مشدداً على أن "الوحدة مع الحلفاء ضرورية للوقوف أمام _الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأعلن بايدن عن فرض حظراً على "واردات المأكولات البحرية والمشروبات الكحولية" من روسيا إلى الولايات المتحدة، مضيفاً: "نحن نزيد التنسيق مع مجموعة السبع لفرض عقوبات إضافية على كبار رجال الأعمال الروس".

وأكد إن البورصة الروسية مغلقة منذ أسبوعين "بسبب تأثرها بالعقوبات الاقتصادية" على موسكو.

في سياق متصل، اشار بايدن الى أن واشنطن ستوفر المزيد من الدعم ل‍أوكرانيا، مضيفاً: "نسهل وصول المزيد من شحنات الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا.. كما أن مجلس الشيوخ مرر قانون إنفاق لمساعدة الشعب الأوكراني"

وشدد بايدن قائلاً: "لن نخوض حرباً ضد روسيا في أوكرانيا.. وبوتين سيفشل"، كما أكد أن "روسيا ستدفع ثمنا باهظا إن استخدمت أسلحة كيماوية في أوكرانيا".

 

وأخيراً أعلن بايدن "سحب مسمى دولة تفضيلية من روسيا لتصبح دولة عادية بالمعاملة التجارية"، مضيفاً أن "سحب مسمى دولة تفضيلية من روسيا سيؤثر على اقتصادها".

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