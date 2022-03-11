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عقوبات بريطانية على 386 نائباً في الدوما الروسي


أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 386 نائباً في مجلس الدوما الروسي، صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وقالت الوزارة في بيان: "فرضت وزيرة الخارجية ليز تراس اليوم عقوبات على 386 عضوا في مجلس الدوما، مجلس النواب الروسي، لدعمهم للمنطقتين الأوكرانيتين المعلنتين ذاتيا، لوغانسك ودونيتسك".

وأشار البيان إلى أن "العقوبات تشمل تجميد الأصول في المملكة المتحدة وفرض حظر على دخول البلاد".

 

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