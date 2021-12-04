فريق المفاوضين الإيرانيين: قدمنا مقترحات موثقة وننتظر الرد

أكد رئيس فريق المفاوضين الإيراني للمحادثات النووية علي باقري كني، إن الأطراف الأوروبية لم تكن راضية عن بعض مقترحات طهران، وأن الأخيرة قدمت اقتراحات موثقة وتنتظر الرد من مفاوضيها.

وقال كني في حديث للصحفيين أن "فريق بلاده عرض وجهات نظر إيران على الجانب الآخر "بشكل موثق وعلى شكل وثيقتين".

وأضاف أنه "من الطبيعي أن يكون ذلك أساس المفاوضات، وأن طهران تنتظر من مفاوضيها ردا مدعوما بالوثائق والمستندات".

وأشار كني قبيل مغادرته فيينا إن "إيران شكلت وفدا جديدا يضم خبراء ومسؤولين في القضايا الاقتصادية والمالية وغيرها".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن كني أن "الفريق المفاوض قدم وجهات نظر في مجالين أولهما رفع العقوبات الجائرة وغير الشرعية، والثاني هو الملف النووي".

وأضاف أن "الأطراف الأخرى اقترحت تعليق المحادثات لبضعة أيام كي يتسنى لها الذهاب إلى العواصم للتشاور، قبل العودة إلى فيينا وتقديم رد معلل وموثق".

وقال كني إن "الجولة القادمة تم تحديدها الأسبوع المقبل، وأشار إلى أن أطراف التفاوض اتفقت على عدم الإعلان عن يومها المحدد حاليا".

وعن الأجواء التي سادت المفاوضات، قال كني إنه "كان هناك اتفاق في كثير من الحالات، وفي حالات أخرى لم نتفق"، معتبرا أنه كان من المهم أن تعلن الأطراف الأخرى مواقفها ووجهات نظرها بصراحة".

ووصف المحادثات بأنها جرت "في جو ودي".