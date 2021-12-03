كبيرة علماء منظمة الصحة: إننا بحاجة لتوخي الحذر وليس الذعر

حثّت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، اليوم الجمعة، على تفادي الذعر بعد ظهور سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

وقالت سواميناثان خلال في مؤتمر "رويترز نكست": "من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كانت اللقاحات بحاجة لتعديلها"، مشيرة إلى أن "التكهن بما إذا كان أوميكرون سيصبح السلالة المهيمنة في حكم المستحيل".

وتابعت أن "النسخة المتحورة "دلتا مسؤولة عن 99% من الإصابات في العالم. وأن هذا النسخة أشد قدرة على الانتقال والهيمنة ليصبح (النسخة) السائدة في أنحاء العالم.

وفي استنادها إلى أن البيانات الواردة من جنوب أفريقيا وزيادة الحالات لمثلين يوميا، قالت سواميناثان: إن أوميكرون "سريع العدوى".

وأضافت: "إلى أي مدى يمكن أن يصل شعورنا بالقلق؟ إننا بحاجة لأن نكون مستعدين ولأن نتوخى الحذر، وليس الذعر، لأننا في وضع مختلف عما كان عليه الحال قبل عام".

وفي وقت سابق، قررت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا أخيرا، على أنها "مقلقة".

وأعرب رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغومري، عن قلقه من أن "أوميكرون" قد يصبح خطيرًا جدًا كفيروس "إيبولا"، ومعدياً مثل متحور "دلتا".

وتم الكشف عن إصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون"، في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا، بالإضافة لإسرائيل.