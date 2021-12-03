الصفحة الدولية

وكالة: اختراق هواتف مسؤولين أمريكيين بواسطة برامج تجسس إسرائيلية


اخترق مهاجم مجهول هواتف "آيفون" التابعة لشركة "آبل"، لما لا يقل عن تسعة موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام برنامج تجسس متطور طورته شركة "إن إس أو" ومقرها إسرائيل، بحسب تقرير صحفي.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن 4 مصادر مطلعة على القضية.

وقال مصدران إن عمليات الاختراق التي حدثت في الأشهر العديدة الماضية طالت مسؤولين أمريكيين في أوغندا.

 

وتمثل هذه الاختراقات أوسع عمليات اختراق معروفة لمسؤولين أمريكيين من خلال برامج الشركة الإسرائيلية.

ولم يعلق مسؤولون في سفارة أوغندا في واشنطن على التقرير، كما رفض متحدث باسم شركة آبل التعليق.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الاختراقات، مشيرا بدلا من ذلك إلى قرار وزارة التجارة الأخير بوضع الشركة الإسرائيلية على قائمة الكيانات المحظورة، مما يجعل من الصعب على الشركات الأمريكية التعامل معها.

من جانبها، علقت الشركة الإسرائيلية وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على تقرير "رويترز" بالقول: "إذا كشف تحقيقنا أن الاختراق قد تم باستخدام برامجنا، فسيتم إلغاء العقد مع العميل الذي طلبها - وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية" .

وأضافت أنها ستتعاون مع أي سلطة أمريكية وستكشف عن جميع المعلومات.

ولم يتم تحديد الجهة أو الشخص المشتبه في اختراقه هواتف المسؤولين الأمريكيين، إلا أن الشركة الإسرائيلية التي تطور بما في ذلك برنامج "بيغاسوس" الشهير، كانت خلال الصيف الماضي، محور فضيحة تجسس واسعة النطاق طالت مسؤولين وصحفيين في دول عدة.

والشهر الماضي، رفعت شركة "آبل"، دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، والتي تزود الوكالات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون ببرامج تسمح لها باختراق أجهزة "آيفون" والاطلاع على البيانات الخاصة بالعملاء.

وقالت "آبل" آنذاك ردا على تقارير عن اختراق جهات غير معلومة لهواتفها ببرنامج التجسس الإسرائيلي، إنها أصلحت العيوب التي مكنت البرنامج من الوصول إلى البيانات الخاصة لأجهزتها من خلال هجمات "دون نقر"، والتي تدخل البرامج الضارة إلى الأجهزة عبر الرسائل النصية ودون أثر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السفارة السعودية في ألبانيا تحذر السعوديين: غادروا فورا
بريطانيا.. ارتفاع بالوفيات وانخفاض في إصابات كورونا
كبيرة علماء منظمة الصحة: إننا بحاجة لتوخي الحذر وليس الذعر
وكالة: اختراق هواتف مسؤولين أمريكيين بواسطة برامج تجسس إسرائيلية
فنلندا.. محاكمة 5 أشخاص بالتخطيط لعمل إرهابي
تونس تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"
جنوب افريقيا: سرعة انتشار "أوميكرون" خلال أسبوع بلغت 300%
الصحة العالمية تكشف عدد الدول التي دخلها "أوميكرون"
إيران.. تفكيك عصابة نشطت في خطف اللاجئين والأجانب وتعذيبهم
السعودية تستثني طلبة المرحلة الابتدائية من الحضور إلى المدارس
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك