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إيران.. تفكيك عصابة نشطت في خطف اللاجئين والأجانب وتعذيبهم


أفادت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية بأن السلطات الأمنية تمكنت من تفكيك عصابة امتهنت خطف اللاجئين والأجانب وتعذيبهم غربي البلاد.

وأفادت الوكالة الإيرانية نقلا عن مسؤول قضائي في بُلدَشت بمحافظة أذربيجان الغربية، بأنه تم الكشف عن عصابة إجرامية في مدينة بولداشت وتفكيكها.

وصرح المسؤول بأن العصابة كانت تقوم بخطف اللاجئين والأجانب وتأخذهم كرهائن للحصول على أموال من ذويهم.

وأكد أن قوات الأمن وجدت بحوزة المتهمين كميات كبيرة من أدوات التعذيب، حيث تمت مصادرتها.

وشدد رئيس منطقة بولداشت القضائية على أن أي عمل من شأنه أن يزعج راحة الناس وطمأنينتهم سيخضع لمراقبة أجهزة الأمن وإنفاذ القانون وسيتم التعامل معه بصرامة.

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