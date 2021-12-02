ليبيا.. القذافي يعود الى السباق الانتخابي

قضت محكمة سبها في جنوب ليبيا، اليوم الخميس، بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الانتخابي وذلك عقب جلسة النظر في مطلب الطعن الذي تقدم به ضد قرار استبعاده بعد اكتمال الهيئة القضائية، وذلك بعد تعثرها لعدة أيام، بسبب قيام مسلحين بتطويق مبنى المحكمة واعتذار القضاة عن حضورها.

وكان محامي سيف الإسلام القذافي قد أودع الأوراق والمستندات اللازمة لموكله، التي تثبت قانونية ترشحه إلى لجنة الطعون المجتمعة داخل المحكمة.

ومن المقرر أن تجري ليبيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول، بعد سنوات من المحاولات بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.