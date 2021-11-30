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الصحة العالمية تصدر توصية لمن تجاوز 60 عاماً من العمر


اصدرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، توصية لمن تجاوز 60 عاماً من العمر تتعلق بالسفر.

وقال المنظمة بحسب "سكاي نيوز عربية"، "نرى أن منع السفر عموماً لن يوقف انتشار أوميكرون".

وأضافت "نوصي من تجاوزوا الستين بعدم السفر".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

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