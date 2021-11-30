تعليق جميع الرحلات الجوية في إسطنبول بسبب سوء الاحوال الجوية

أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات الجوية في مطارات مدينة إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال متحدث باسم الشركة أن عملية تسجيل المسافرين للرحلات المغادرة من إسطنبول تم تعليقه بسبب الرياح الشديدة، كما أضاف أن هناك تقييما لإمكانية تعديل مسار الطائرات التي تحلق حاليا في الأجواء إلى مطارات أخرى"، بحسب سبوتنك

وتسببت الأحوال الجوية السيئة في تركيا بمصرع 5 أشخاص 4 منهم في إسطنبول، وإصابة 46 آخرين.