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رئيسي وماكرون يبحثان هاتفيا لساعة ونصف الساعة تطورات محادثات فيينا


بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، آخر التطورات بشأن محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني.

 وأفادت وكالة "ارنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الاثنين، أن ماكرون بحث مع رئيسي خلال مكالمة هاتفية استمرت لمدة ساعة ونصف الساعة محادثات فيينا التي استؤنفت اليوم في العاصمة النمساوية بين مجموعة 4+1.

ويأتي الاتصال في وقت تشهد فيه المحادثات في فيينا تقدما ملحوظا، ووصف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول من الجولة السابعة لمفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، بأنه "ناجح كبير".

من جانبه عبر كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، اليوم الاثنين، عن تفاؤله عقب اجتماع اليوم في العاصمة النمساوية، في إطار الجولة السابعة للمفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدا أن الأطراف وافقت على التركيز على ملف رفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

 

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