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تركيا تكشف عن حصيلة ضحايا "الرياح العاتية" في اسطنبول


أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، مصرع 4 أشخاص بينهم أجنبي وإصابة 19 آخرين بينهم 3 في حالة حرجة، جراء رياح عاتية ضربت مدنية إسطنبول.

وتسبب الإعصار في إغلاق مضيق البوسفور الذي يقسم المدينة أمام حركة المرور البحرية، وألغيت خدمة العبارات، كما ذكر متحدث باسم الخطوط الجوية التركية أنه تم تحويل ما لا يقل عن ست رحلات طيران كان من المقرر أن تهبط في اسطنبول إلى مدينتي أنقرة وإزمير.

كما أوردت وسائل إعلام محلية أن الرياح القوية أجبرت السلطات على إلغاء خدمات العبارات بين المنتجعات الساحلية في بودروم وكاس.

وفيما يلي ملخص عن الحالة الجوية في اسطنبول : 

السلطات التركية تعلن الحصيلة الاولية لضحايا العواصف في اسطنبول: 25 قتيل وجريح.

🔴 العاصفة التركية تجبر طائرة عراقية على التحليق أكثر من ساعة في سماء اسطنبول.

🔴 والي إسطنبول يُقرر تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بسبب العواصف القوية.

🔴 سرعة الرياح وصلت الان في اسطنبول الى 130 كم بالساعة.

🔴 بلدية ⁧ إسطنبول⁩ تعلن تطاير 33 سطحا وتضرر 12 سيارة وسقوط 193 شجرة وسقوط 52 إشارة مرور جراء العاصفة التي ضربت المدينة اليوم.

🔴 إدارة الكوارث والطوارئ التركية تحذر سكان إسطنبول⁩ من الخروج من منازلهم بغير ضرورة.

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