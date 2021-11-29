بايدن: المتحور الجديد مصدر للقلق وليس الرعب.. لدينا أدوات المواجهة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، أن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" ليس مصدراً للرعب، فيما أكد على وجود الأدوات اللازمة لمواجهته.

وقال بايدن في كلمة له، إن "الإعلان السريع عن متحور كورونا ساعدنا في اتخاذ الخطوات اللازمة"، مبيناً أن "المتحور الجديد مصدر للقلق وليس الرعب".

وأشار إلى أنه "لدينا الأدوات اللازمة لمواجهة المتحور الجديد والوسيلة المثلى للوقاية هي تلقي اللقاحات".

وتابع، "عند الحاجة لجرعات لقاح جديدة لمواجهة أوميكرون سنفعل ما بوسعنا لتسريع إنتاجها وتوزيعها"، لافتاً إلى أن بلاده هي "أكبر متبرع بلقاحات كورونا في العالم حيث أرسلت 275 مليون جرعة إلى 110 دول".

وأردف بايدن، "لا أرى أننا بحاجة إلى إجراءات إضافية لمواجهة المتحور الجديد".