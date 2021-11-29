الصفحة الدولية

من بؤرة "أوميكرون".. تعليق مطمئن عن السلالة الجديدة


قال أطباء في جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، إن الزيادة السريعة في عدد إصابات كوفيد-19 الناجمة عن السلالة المتحورة الجديدة "أوميكرون" تشهد أعراضا خفيفة في معظمها.

وكشف د. أونبين بيلاي، الممارس العام في مقاطعة غاوتينغ حيث سجلت نحو 81 في المئة من الحالات الجديدة، أنه رأى زيادة حادة في حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد خلال الأيام العشرة الماضية.

وأضاف أن الحالات حتى الآن تعد خفيفة للغاية، ويعاني المرضى فيها من أعراض مشابهة للأنفلونزا، والسعال الجاف والحمى والتعرق الليلي وآلام بالجسم.

وأوضح أن معظمهم يعالج في المنزل.

كما ذكر بيلاي أن الحاصلين على اللقاح منهم في حال أفضل بكثير ممن لم يحصلوا عليه.

يشار إلى أن الارتفاع الأخير في الإصابات في جنوب إفريقيا كان بين أشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، وأكد أطباء أن أعراض كوفيد-19 في الغالب خفيفة بين هذه الفئات العمرية.

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