إيران تحدد موعد اعلان الحكم الصادر في قضية اغتيال العلماء النوويين

أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية امين لجنة حقوق الانسان في إيران كاظم غريب آبادي، الأحد، أن عدلية محافظة طهران اكتملت التحقيقات القانونية في قضية اغتيال 4 من العلماء النوويين الايرانيين وسيتم الإعلان عن الحكم الصادر فيها قريبا.

وقال ابادي في تصريحات صحفية، إن التحقيق الجنائي في قضية اغتيال العلماء النوويين الايرانيين على جدول أعمال مكتب المدعي العام في طهران، وتم رفع دعوى امام المحكمة في هذه القضية وسيتم رفع دعاوى قضائية أخرى قريباً.

وتوقع المسؤول الإيراني، “متابعة هذه الجرائم والتحقيق فيها على الساحة الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأخرى ذات الصلة”، مؤكدا ان “خدمات الشهيد فخري زادة خاصة في مجال المعرفة والخبرة النووية ستخلد في التاريخ”.

واعتبر ابادي “اغتيال هذا العالم البارز، وباقي العلماء النووين جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان”، منتقدا “تقاعس وصمت المنظمات الدولية والدول التي تدعي محاربة الإرهاب تجاه هذه الجرائم”.