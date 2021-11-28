المغرب يستعد لمواجهة "أوميكرون" بتعليق الرحلات الجوية

قررت السلطات المغربية، اليوم الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين في اتجاه المملكة، لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم غد الاثنين على الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة.

وأفادت اللجنة الوزارية المغربية لتتبع كورونا بأن هذا القرار يأتي جراء التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، خاصة في أوروبا وإفريقيا، ومن أجل "الحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال محاربة الجائحة وحماية صحة المواطنين".

وأضافت اللجنة أنه "سيتم تقييم الوضع بشكل منتظم من أجل تعديل الإجراءات الضرورية عند الحاجة".