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تقرير: ترامب يتسبب بانشقاقات جديدة في الحزب الجمهوري


كشف تقرير لموقع ان بي آر، عن وجود انشقاقات في الحزب الجمهوري مع ميل كبار الجمهوريين للابتعاد عن الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ، فيما بقي الاخرين في صورة المجاملة والوحدة الحزبية مع وجود صراع على السلطة داخل الحزب المرتبط بالولاء لترامب.

وذكر التقرير ان ” التوترات المتصاعدة ظهرت خلال الاسابيع الاخيرة مدفوعة بشخصية الرئيس السابق التي ما زالت تثير الانقسام بالاضافة الى قضايا مثل اللقاحات والتفويضات واحتمال تحقيق مكاسب جمهوريةة في الولايات المتحدة كما أن الحكام الجمهوريين يديرون ظهورهم بشكل متزايد ليس فقط لترامب ولكن للنواب الجمهوريين في واشنطن العاصمة الذين غرقوا في مشاحنات صغيرة مستوحاة من الرئيس السابق”.

وبين التقرير تعرض ترامب الى ” انتقادات من قبل حاكم ولاية نيو هامبشاير الجمهوري كريس سونونو لترامب وزيارته في الكونغرس بالاضافة الى حاكم ولاية فيرمونت فيل سكوت وحاكم ولاية ماسوشيتس تشارلي بيكر والذي قال علنا انه صوت لصالح بايدن “.

وبين التقرير ان ” العديد من الجمهوريين سأموا من إصرار ترامب على أن انتخابات 2020 قد سُرقت منه – ويتطلعون الآن لأنفسهم ومستقبلهم السياسي كآفاق لتولي مجلس الشيوخ ومجلس النواب والتي تبدو واعدة بعيدا عنه “.

واشار التقرير الى أن ” “إصرار ترامب المستمر على واقعه البديل لعام 2020 ليس هو المشكلة الوحيدة التي تدفع بالحزب الجمهوري إلى الانقسام، فهناك هناك عامل آخر مثير للفضول هو احتمال فقدان السلطة وهذا ماتحقق بشكل خاص في مجلس النواب، فغالبا ما يفقد الحزب في البيت الأبيض دائمًا مقاعد في مجلس النواب في عام الانتخابات النصفية الا بحدود الاستثناءات القليلة مما يعني ان الحزب الجمهوري يفقد شعبيته تدريجيا في السلطة “. 

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تقرير: ترامب يتسبب بانشقاقات جديدة في الحزب الجمهوري
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