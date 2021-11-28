الصفحة الدولية

وكالة إيطالية تكشف عن الحل الوحيد لمواجهة "أوميكرون"


ذكرت وكالة أنسا الإيطالية، أن الشخص الذي يعتبر المريض الأول في البلاد المصاب بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، ملقح ضد الوباء.

وأوضحت الوكالة، أن المريض مقيم في منطقة كامبانيا الإيطالية ويعمل في شركة دولية كبيرة وسبق أن تلقى جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا، كما كشفت أن هذا هو الحل الوحيد للحماية من متحور كورونا الجديد.

وسبق أن أعلن معهد الصحة الوطني الإيطالي، عن تسجيله أول إصابة بسلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى فيروس كورونا في البلاد، مبينا أن الحالة تم رصدها لدى مريض قادم إلى ميلان من موزمبيق.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم أوميكرون، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز 80 مصابا.

 

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة قادرة على مقاومة اللقاحات.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وكالة إيطالية تكشف عن الحل الوحيد لمواجهة "أوميكرون"
رصد إصابات بسلالة "أوميكرون" في هولندا
ألمانيا تسجل أول إصابتين بسلالة "أوميكرون"
"فايزر" و"بيونتيك": يمكننا إنتاج لقاح ضد متحور "أوميكرون" خلال 100 يوم
رئيس الوزراء البريطاني: متحور أوميكرون يمكنه الانتقال بين الملقحين
السودان.. إعفاء مدير عام قوات الشرطة ونائبه من منصبيهما
إيران تزيح الستار عن غواصة جديدة
روسيا تعلق على استبعاد سيف الإسلام القذافي من الانتخابات الرئاسية الليبية
إيران تطلب رفع العقوبات قبل أيام من مباحثات فيينا
تجدد الاحتجاجات بسبب انهيار الليرة في تركيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك