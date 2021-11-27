السودان.. إعفاء مدير عام قوات الشرطة ونائبه من منصبيهما

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم السبت، قرارا بإعفاء مدير عام قوات الشرطة ونائبه من منصبيهما.

وذكر مجلس الوزراء في بيان، جاء فيه، “استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية، قر عبدالله حمدوك إعفاء فريق أول شرطة حقوقي، خالد مهدي إبراهيم الإمام من وظيفة مدير عام قوات الشرطة، وفريق شرطة حقوقي، الصادق علي إبراهيم من وظيفة نائب مدير عام قوات الشرطة”.

واضاف “كما قرر رئيس مجلس الوزراء تعيين فريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، ولواء شرطة مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً”.