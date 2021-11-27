الصفحة الدولية

إيران تزيح الستار عن غواصة جديدة


قال قائد البحرية الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، السبت، إن بلاده تنتج كل أنواع المعدات وسيتم الكشف عن غواصة "بعثت" في يوم القوات البحرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن تصريحات شهرام إيراني جاءت في مؤتمر صحفي عقده، بمناسبة يوم القوات البحرية، مؤكدا أن "القوات البحرية الإيرانية أشرقت مثل الجوهرة في البحر وفي أحلك ظروف الحرب الصعبة وغير المتكافئة".

وذكر إيراني أن بلاده فخورة بأنها تعمل على تأمين ممرات الشحن ومستعدة للقيام بهذه المهمة الحيوية في كل من البحر الأحمر والمحيط الهندي، بهدف خلق الأمن للاقتصاد العالمي، موضحا أنه من بين أهم برامج القوات البحرية الإيرانية إزاحة الستار عن معدات دفاعية متطورة باستمرار، مع الحفاظ على الدورات التدريبية الحديثة وتحسين قدرة الردع في البلاد.

وشدد قائد البحرية الإيرانية على أن البحرية قادرة على التألق بشكل جيد في هذه التدريبات، باستمرار، مؤكدا أن بلاده تمكنت من رفع علم إيران على بعد آلاف الكيلومترات من حدود البلاد، مشيرا إلى إقامة معرض الإنجازات الجديدة للبحرية كبرنامج آخر لهذه القوة بمناسبة يوم القوات البحرية.

وأعلن قائد البحرية أن رفع مستوى القدرة الدفاعية الإيرانية ورفع مستوى السفن والمعدات السطحية وتحت السطحية والجوية لهذه القوة تعد إحدى المهام الرئيسية للقوات البحرية، محاولا القيام بجهود لإكمال أداء المهام التي تتحمل مسؤوليتها بأفضل طريقة ممكنة. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السودان.. إعفاء مدير عام قوات الشرطة ونائبه من منصبيهما
إيران تزيح الستار عن غواصة جديدة
روسيا تعلق على استبعاد سيف الإسلام القذافي من الانتخابات الرئاسية الليبية
إيران تطلب رفع العقوبات قبل أيام من مباحثات فيينا
تجدد الاحتجاجات بسبب انهيار الليرة في تركيا
استنفار في تونس.. إحباط هجوم أمام مقر وزارة الداخلية
أردوغان يلقي باللوم على القوى الخارجية في تدهور الليرة التركية
بريطانيا تتهيأ لحرب محتملة مع روسيا
السودان.. إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع على متظاهرين معارضين للجيش
أمريكا تدرج شركات صينية على القائمة السوداء للتجارة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك