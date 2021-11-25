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ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا والوفيات تتجاوز 1500 خلال اليوم الماضي


أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1504‎ حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الإحصاءات والبيات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الخميس، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا جراء تفشي الوباء، إلى أكثر من 48 مليونا إصابة، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 775 ألف حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا، تليها الهند من حيث عدد الإصابات ثم البرازيل في المرتبة الثالثة.

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