الصفحة الدولية

تقرير: الصين تعثر على نحو 12 مليون طفل لم تكن تعلم بوجودهم


أوضحت صحيفة "سترايت تايمز" نقلا عن تقرير لـ"بلومبيرغ"، أن الصين عثرت على نحو 12 مليون طفل لم تكن تعلم بوجودهم (غير مسجلين).

وبحسب التقرير الذي ذكرته "سترايت تايمز"، فقد خفضت الصين عدد الأطفال المولودين في الفترة من 2000 إلى 2010 بما لا يقل عن 11.6 مليون - أي ما يعادل عدد سكان بلجيكا الحاليين - جزئيا، بسبب سياستها الصارمة الخاصة بالطفل الواحد، في حين يقدر أحدث كتاب إحصائي سنوي أصدرته الحكومة عدد الأطفال المولودين خلال تلك الفترة بـ172 مليون ونصف، وهو أعلى بكثير من 160.9 مليون في تلك الفئة العمرية المسجلة في تعداد 2010.

وأشار التقرير إلى أن "الاختلاف قد يكون ناتجا عن فشل بعض الآباء في تسجيل المواليد لتجنب العقوبة إذا انتهكوا سياسة الطفل الواحد"، فيما بدأت الصين بالسماح لجميع الأزواج بإنجاب طفل ثان فقط في عام 2016 ، مما يعني أن بعض الآباء لن يبلغوا رسميا عن مولود جديد إذا تجاوزوا الحصة المحددة حتى يبلغ الطفل سن السادسة ويحتاج إلى التسجيل في المدرسة، وفقا لما ذكره الخبير الديموغرافي المستقل، هي يافو.

تجدر الإشارة إلى أن "حوالي 57% من الأطفال الذين تم تسجيلهم لاحقا كانوا من الفتيات، مما يشير إلى أن التناقض يمكن أن يكون مرتبطا جزئيا بعدم إبلاغ الآباء عن الفتيات، حتى يتمكنوا من الاستمرار في محاولة الإنجاب، وفق التقرير.

بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تعداد 2010 في 1 نوفمبر 2010 ، لذلك كان من الممكن أن يكون قد فات ولادات في الشهرين الأخيرين من العام، بينما لا تشمل مسوحات التعداد عادة الأشخاص الذين ماتوا أو هاجروا في السنوات الفاصلة، بحسب التقرير.

جدير بالذكر أن التنقيحات تظهر  مدى صعوبة حساب عدد الأشخاص بدقة في أكثر دول العالم اكتظاظًا بالسكان.

هذا وأوضح التقرير أنه تم تعديل معدلات المواليد للأعوام من 2011 إلى 2017 بشكل تصاعدي في أحدث كتاب إحصائي سنوي، مما يشير إلى استمرار مشكلة تقليل عدد الأطفال على الأرجح بعد عام 2010.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمريكا تدرج شركات صينية على القائمة السوداء للتجارة
ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا والوفيات تتجاوز 1500 خلال اليوم الماضي
تقرير: الصين تعثر على نحو 12 مليون طفل لم تكن تعلم بوجودهم
البيت الأبيض يكشف عن استئصال ورم في قولون بايدن
روسيا تسجل 1240 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
الكشف عن طريقة تؤكد الشفاء التام من كورونا
موسكو: قاذفات أميركية تدربت على توجيه ضربة نووية إلى روسيا
مع انتشار كورونا بوتيرة متسارعة.. حصيلة ثقيلة في فرنسا
الصحة العالمية تطلق تحذيراً جديداً بشأن كورونا
مراسلون بلا حدود: المحاكمة التركية بشأن مقتل خاشقجي في طريق مسدود
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك