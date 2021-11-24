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روسيا تسجل 1240 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة


 

لليوم الثاني على التوالي، تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى ما تحت عتبة الـ34 ألفا، ما يمثل أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 33558 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 33996 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 16 أكتوبر الماضي.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2533 حالة) ومقاطعتها (1842 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1387 حالة) ومقاطعة سامارا (1201 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في البلاد بواقع 1240 حالة وفاة جديدة، مقابل 1243 وفاة في اليوم السابق، بينما تماثل 36682 مريضا للشفاء من العدوى.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة تسعة ملايين و434393 إصابة مؤكدة بكورونا، بما في ذلك 267819 حالة وفاة وثمانية ملايين و126376 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 221.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا 416 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 66.4 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 58.7 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ50.2%.

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