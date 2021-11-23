مراسلون بلا حدود: المحاكمة التركية بشأن مقتل خاشقجي في طريق مسدود

اكدت منظمة مراسلون بلاحدود ، الثلاثاء، ان المحاكمة التي تقوم بها محكمة تركية بشأن مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي “تقترب من طريق مسدود” حيث فشلت الجلسات حتى الآن في تضمين دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جريمة القتل المروعة عام 2018.

ونقلت المنظمة في تقرير على موقعها عن ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” في تركيا ايرول اوندير اوغلو قوله إنه ” لا يمكن تحقيق العدالة في المحاكمة إذا لم تشمل الزعيم الفعلي للمملكة السعودية”، مضيفا أن “الجميع يعلم أن العملية القضائية ستكون رمزية طالما لم يتم القبض على المتهمين وإعادتهم إلى تركيا” ، واصفًا القضية بأنها “تقترب من طريق مسدود”.

واضاف التقرير ان “ممثل المنظمة دعا السلطات التركية إلى تقديم جميع المتورطين في القتل إلى العدالة كجناة أو مخططين أو محرضين واتخاذ خطوات فورية لإنهاء إفلاتهم من العقاب”.

وبين ان ” الجلسة الخامسة من محاكمة خاشقجي عقدت في قصر العدل بمدينة اسطنبول التركية ، الثلاثاء ، وحضرتها أيضًا خطيبة الصحفي خديجة جنكيز ومحاميها، فيما رفضت المحكمة طلبات من جنكيز بفي آخر جلستين قبول تقرير استخباراتي أمريكي رفعت عنه السرية ، نُشر في وقت مبكر من هذا العام ، كدليل ، تحمل ولي العهد السعودي مسؤولية الموافقة على جريمة القتل،متهمةالسلطات الأمريكية بإخفاء الحقائق بشأن مقتله الوحشي”.

وأشار ممثل مراسلون بلا حدود إلى التحسن الجزئي في العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية حيث تعمل أنقرة والرياض على تطبيع العلاقات بعد سلسلة مكالمات هاتفية بين الرئيس رجب طيب أردوغان والملك سلمان بن عبد العزيز، حيث قال أوغلوإن “الإشارات إلى تقارب العلاقات التركية السعودية تثير بالطبع مخاوف من أن القضية قد تتحول إلى الظل ، ويمكن دفعها بعيدا عن الاضواء”.