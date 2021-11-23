بعد اللجوء للاحتياطي النفطي.. ترامب: أصبحنا تحت رحمة أوبك

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سياسة الرئيس جو بايدن في مجال الطاقة قائلا إن الولايات المتحدة "أصبحت تحت رحمة أوبك".

وقال ترامب في بيان: "قبل عام واحد كنا مستقلين في مجال الطاقة، والآن نحن تحت رحمة أوبك، والبنزين يباع مقابل 7 دولارات في أجزاء من كاليفورنيا وينتشر في جميع أنحاء البلاد.. بينما يأخذون النفط من احتياطياتنا الاستراتيجية. هل بهذه الطريقة تدار الدولة؟".

وبعد إعلان البيت الأبيض في وقت سابق اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في غضون أشهر، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو ما يعادل 0.26٪، إلى 79.91 دولارا للبرميل، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 78.55 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.8 في المئة إلى 76.17 دولار للبرميل.