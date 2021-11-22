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بريطانيا تسجل ارتفاعا باصابات كورونا وتحذير من وفاة نصف مليون شخص هذا الشتاء


اعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 44917 إصابة بكوفيد-19 و45 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بالفيروس.

وكانت بريطانيا قد سجلت أمس الأحد 40004 إصابات و61 وفاة.

وتأتي بريطانيا في المركز الرابع عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من ناحية الإصابات والوفيات ب‍فيروس كورونا.

فيما رجحت منظمة الصحة العالمية موت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا هذا الشتاء بكورونا، إن لم تقدم الدول الأوروبية على تشديد القيود وتكثيف حملات التطعيم ضد الفيروس.

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