الصفحة الدولية

"واشنطن بوست": الرئيس الامريكي بايدن سيرشح لولاية ثانية


أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي احتفى أمس السبت بعيد ميلاده الـ79 أكد لحلفائه الديمقراطيين نيته الترشح لولاية ثانية في انتخابات عام 2024.

وذكرت الصحيفة أن بايدن وأفرادا في محيطه القريب طمأنوا الحلفاء في الأيام الأخيرة بشأن خطط سيد البيت الأبيض لإعادة الترشح في عام 2024، عندما سيكون في سن 81 عاما.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور السابق كريس دود، وهو صديق لبايدن، قوله: "الشيء الوحيد الذي سمعته منه هو أنه يعتزم الترشح مجددا".

ووفقا للصحيفة، أكد بايدن نيته الترشح لولاية ثانية خلال اجتماع افتراضي عقده مع مجموعة صغيرة من المانحين الشهر الجاري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه ليس بوسعه وضع خطط مسبقة قبل 3.5 عاما من الانتخابات.

 

وذكر الحاكم السابق لولاية بنسلفانيا، إيد ريندل، الذي حضر هذا الاجتماع أن بايدن "يؤمن بشدة بما يقوله علنا"، لافتا إلى أن الرئيس لن يترشح فقط إذا كان سيشعر بأنه لم يعد قادرا على أداء مهام الرئاسة "بدنيا أو عاطفيا".

 

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات تأتي على خلفية تزايد المخاوف لدى الديمقراطيين بشأن إمكانية عودة الجمهوريين إلى الحكم، بينما كشفت استطلاعات الرأي العام الأخيرة أن مستوى شعبية بايدن في البلاد شهد انخفاضا قياسيا بأكثر من 10 نقاط خلال الأشهر الستة الماضية، إلى نحو 40 بالمائة فقط (ما أكبر تراجع في شعبية رئيس للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية).

ورجحت الصحيفة أن هذه التصريحات تمثل رسالة تهدف إلى التقليل من الانطباع الذي يشاركه العديد من الديمقراطيين بأن بايدن لن يترشح في الانتخابات القادمة، نظرا لعمره البالغ وشعبيته المتدنية.

غير أن 28 استراتيجيا ومسؤولا في الحزب الديمقراطي أقروا للصحيفة بأن هذه التصريحات لم تكن كافية لوضع حد للجدل داخل الحزب بشأن ما إذا كان بايدن سيترشح لولاية ثانية.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض الديمقراطيين يعربون عن تشاؤمهم إزاء تعهدات بايدن وفريقه بهذا الخصوص، موضحين أن لدى الإدارة الحالية مصلحة في طرح هذا الموقف في الوقت الحالي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"واشنطن بوست": الرئيس الامريكي بايدن سيرشح لولاية ثانية
تجمع المهنيين السودانيين يعتبر اتفاق البرهان وحمدوك "خيانة"
السودان.. البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقاً سياسياً لإنهاء الأزمة
القضاء التونسي يقرر حبس وزير سابق وبرلماني
الكشف عن اخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الامريكي بايدن
القضاء المصري يرفض طلبا لنجل محمد مرسي
أردوغان يتسلم خريطة لـ"العالم التركي" تضم أراضي تابعة لدول أخرى
تركيا… تقييم تقارير حول وفاة المعارض فتح الله غولن بعد تسممه في أمريكا
بايدن يعاود استئناف مهامه الرئاسية
صحيفة: أقمار صناعية تكشف موقعا عسكريا سريا تبنيه الصين في الإمارات... وبايدن يحذر ابن زايد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك