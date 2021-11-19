الصفحة الدولية

أزمة صواريخ جديدة تحذير روسي لأوروبا


أعربت روسيا عن قلقها إزاء إمكانية نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، محذرة من "أزمة صواريخ" جديدة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في حديث نقلته قناة الأولى الروسية اليوم الخميس: "لدينا تساؤلات كبيرة بشأن إمكانية نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، وهذا ما تتجه إليه الأمور".

وأضاف: "وهنا ستبرز على ما يبدو أزمة جديدة".

وأكد أن موسكو قلقة إزاء زيادة الولايات المتحدة احتمال استخدام الأسلحة النووية، وتحضير واشنطن في هذا المجال من ناحية العقيدة وعلى الصعيد المادي.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في عام 2019، متهمة روسيا بانتهاكها.

ورفضت روسيا تلك الاتهامات، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى لتعزيز حضورها العسكري في أوروبا.

وفي وقت لاحق، رفض حلف الناتو المبادرة الروسية للامتناع عن نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا في أعقاب وقف سريان المعاهدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحيفة: أقمار صناعية تكشف موقعا عسكريا سريا تبنيه الصين في الإمارات... وبايدن يحذر ابن زايد
أزمة صواريخ جديدة تحذير روسي لأوروبا
بايدن يسلم صلاحياته الرئاسية الى نائبته هاريس
الأدوية الأوروبية تكشف معلومات عن عقار لعلاج كورونا
ترامب: لن يكون هناك أمريكا بعد ثلاث سنوات لهذا السبب
في استطلاع جديد : 61 بالمائة من الامريكان يرغبون بتنحي بايدن
ماذا سيحصل لكورونا في 2022.. الكشف عن سيناريو جديد
اللواء خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا
"ناسا" تحذر من ظاهرة مخيفة وكارثية قد تؤدي الى انقراض البشرية
الكشف عن نوع جديد من اللقاحات المضادة لكورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك