بايدن يسلم صلاحياته الرئاسية الى نائبته هاريس

اعلن البيت الابيض، اليوم الجمعة، ان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسلم صلاحياته الرئاسية مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس بسبب خضوعه لفحص طبي.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على حسابها في "تويتر" أن "بايدن الذي سيحتفل السبت القادم بعيد ميلاده الـ79 سيتوجه اليوم إلى مركز والتر ريد الطبي في ولاية ماريلند بهدف إجراء فحص طبي روتيني".

وأكد البيت الأبيض أن "بايدن سيسلم الصلاحيات الرئاسية مؤقتا إلى هارس، للفترة التي سيكون طيلتها قيد التخدير لإجراء فحص تنظير القولون".