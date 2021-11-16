اللواء خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

تقدم قائد الجيش الوطني الليبي "سابقا" خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسة الليبية.

وتأتي الخطوة بعد يومين من إعلان سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ترشحه للانتخابات التي من المفترض أن تقام في 24 ديسمبر / كانون الأول المقبل.

وقال حفتر في كلمة عقب تقديم أوراقه في مدينة بنغازي شرق ليبيا إنه ترشح للانتخابات "لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة".

وفي سبتمبر الماضي، أعلن حفتر تعليق مهامه العسكرية وتسليم قيادة الجيش للفريق أول عبدالرازق الناظوري لمدة 3 أشهر حتى موعد الانتخابات الرئاسية.