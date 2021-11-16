"ناسا" تحذر من ظاهرة مخيفة وكارثية قد تؤدي الى انقراض البشرية

اعلنت وكالة الفضاء والطيران الامريكية "ناسا"، ان ظاهرة مخيفة وكارثية ستحدث حيث يوجد شئ مرعبًا في الغلاف الجوي للأرض ممكن أن يؤدي إلى انقراض البشرية .

وقالت "ناسا" ان "ثلاثة اقمار صناعية تابعة لها لاحظت تقلص طبقة الغلاف الجوي وخصوصا طبقة الموسييزفير"، موضحة انها "تتقلص بنحو 500 الى 650 قدما سنويا على مدار الـ 30 الماضية وهذه الطبقة تحمي الارض من الشهب والنيازك وان هذه الطبقة بدئت تتقلص بشكل كبير".

واضافت ان "الطبقة السفلية "التروبيسفير" من الغلاف الجوي بدءت تتمدد نتيجة للاحتباس الحراري وانها تتمد بنحو 50 متر لكل عقد ما يجعل تهديد انقراض البشر ونهاية العالم وشيكا".