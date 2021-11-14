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قتيل بانفجار سيارة أمام مستشفى في ليفربول


أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة آخر جراء انفجار سيارة خارج مستشفى للنساء بمدينة ليفربول شمال غرب إنجلترا.

وقالت شرطة ميرسيسايد، في بيان، إنها تلقت بلاغا حول وقوع انفجار أمام مستشفى ليفربول للنساء وهرع عناصرها على الفور إلى موقع الحادث إلى جانب وحدات في خدمة الإطفاء.

وذكرت: "للأسف يمكننا التأكيد أن شخصا لقي مصرعه كما تم نقل شخص آخر إلى مستشفى حيث يتلقى علاجا من الجروح التي أصيب بها والتي لحسن الحظ لا تهدد حياته".

وأشارت إلى أنها تعمل على تحديد ملابسات الحادث، الذي نجم عن انفجار سيارة تاكسي توقفت عند المستشفى في الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش.

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