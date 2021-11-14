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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة


قبل أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم الاحد، استقالة الحكومة التي قدمها رئيسها صباح الخالد الحمد الصباح الأسبوع الماضي، إثر احتدام خلافات مع البرلمان، وكلفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن "أمير البلاد أصدر أمرا بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

وقدّم أعضاء الحكومة الكويتية، الأسبوع الماضي، استقالاتهم لرئيس الوزراء وذلك على إثر اعتراض نواب بالبرلمان على تشكيلة الحكومة التي لم يمض على أدائها اليمين الدستورية سوى حوالي شهر.

 

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