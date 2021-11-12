ترامب يدافع عن هتافات أنصاره خلال اقتحامهم الكونغرس ودعواتهم لإعدام نائبه

كشفت مقابلة نشرت حديثا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دافع عن هتافات أنصاره التي أطلقوها خلال اقتحامهم مبنى الكونغرس في يناير 2020 وهددوا خلالها بإعدام نائبه، مايك بينس.

وفي مقتطفات من المقابلة التي أجرتها قناة "إيه بي سي" التلفزيونية أيد ترامب علنا التهديدات الموجهة لبينس الذي ذهب إلى الكونغرس في ذلك اليوم للمشاركة في التصويت على نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020 التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وردا على سؤال عن هتاف "اعدموا مايك بينس" الذي ردده المشاركون في الشغب قال ترامب "لقد كانوا غاضبين للغاية". وكرر زعمه غير المستند إلى دليل عن تزوير الانتخابات.

ومن المتوقع أن يكون بينس منافسا على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في عام 2024. ومن الممكن أن ينافس ترامب أيضا على ترشيح الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة.