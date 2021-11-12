روسيا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا 40123 إصابة جديدة بفروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 1235 حالة وفاة.

ووفقا لإحصاءات وبيانات المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، الصادرة اليوم الجمعة، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (5183) تليها مدينة بطرسبورغ (3421) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2721).

وارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 8 ملايين و992595 إصابة، وتعافى 7 ملايين و720962 شخصا، منهم 33645 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغت حصيلة الوفيات 252926 حالة وفاة حتى الآن.

ووفقا للبيانات الرسمية، تلقى أكثر من 60 مليون شخص في روسيا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 57.2 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ48%.