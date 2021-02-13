مجلس الشيوخ الأمريكي يقبل شهادة نائبة جمهورية في محاكمة ترامب

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي السبت على قبول بيان من النائبة جيمي هيريرا باتلر، واعتباره دليلا في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب التي يجريها المجلس في قضية عزله.

وورد في البيان أن باتلر قالت إن "كيفين مكارثي زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تحدث معها عن اتصال هاتفي أجراه مع ترامب في السادس من يناير الماضي، خلال اقتحام المئات من أنصار الرئيس السابق مقر الكونغرس".

وجاء في البيان: "باتلر قالت: حسنا يا كيفين، أظن أن هؤلاء الناس مستاؤون من نتيجة الانتخابات أكثر منك".

وبحسب الاتهامات المنسوبة لترامب، فإنه عرضة لعزله وتجريده من الأهلية لتولي مناصب عامة في المستقبل، الأمر الذي من شأنه أن يحرمه من حق المشاركة في انتخابات عام 2024.

وعزل مجلس النواب الأمريكي ترامب في الـ13 من يناير الماضي، بتهمة التحريض على الاضطرابات.