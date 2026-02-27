الدفاع الأفغانية تعلن استهداف منشآت عسكرية في نوشهر وجمرود ومواقع بـ"أيبت آباد"

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة (27 شباط 2026)، تنفيذ ضربات جوية على منشآت ومواقع عسكرية داخل باكستان، شملت مناطق نوشهر وجمرود و"أيبت آباد"، وذلك رداً على الغارات التي نفذتها القوات الباكستانية الليلة الماضية على مدن كابل وقندهار وبكتيا.

وقالت الوزارة في بيان إن "سلاح الجو الأفغاني نفذ غارات دقيقة على أهداف عسكرية مهمة للجيش الباكستاني، بما في ذلك منشآت ومراكز عمليات في مدينة فيض آباد"، مؤكدة أن "هذه الضربات جاءت كـ"رد دفاعي على الاعتداءات الباكستانية".

وأكدت وزارة الدفاع أن "العمليات استهدفت مواقع ومراكز عسكرية استراتيجية للجيش الباكستاني، مشددة على أن الضربات تم التخطيط لها بعناية لتقليل الأضرار الجانبية، ولإرسال رسالة واضحة بأن أراضي أفغانستان ستظل محمية ضد أي اعتداء خارجي".