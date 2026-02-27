عراقجي يؤكد التزام إيران بالدبلوماسية لحل القضايا مع أمريكا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، التزام إيران بالدبلوماسية لحل القضايا مع الولايات المتحدة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الإيراني فأن "عراقجي أطلع نظيره المصري بدر أحمد محمد عبد العاطي على آخر مستجدات المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة"

وقال عراقجي بحسب البيان إن "إيران ملتزمة بالدبلوماسية لحل القضايا وربط نجاح المسار بجدية وواقعية الطرف الآخر"، مشيرا الى أن "نجاح المسار الدبلوماسي يحتاج من واشنطن جدية وواقعية وتجنب المطالب المفرطة".