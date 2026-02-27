باكستان تعلن مقتل 36 مسلحا أفغانيا واثنين من جنودها

أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارار مقتل 36 مسلحا على الأقل من حركة طالبان الأفغانية في اشتباكات على الحدود مع باكستان، إلى جانب مقتل جنديين باكستانيين وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال تارار: "وفقا للمعلومات المؤكدة حتى الآن، قُتل 36 مسلحا من نظام طالبان الأفغاني خلال عملية للجيش الباكستاني، وأصيب العديد. واستشهد جنديان من الجيش الباكستاني وهما يدافعان عن حياض الوطن، وأصيب ثلاثة آخرون".

يأتي هذا التصعيد بعد أيام من شن باكستان غارات جوية على مقاطعتي ننكرهار وبكتيكا الأفغانيتين، الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، وفقاً للسلطات الأفغانية.

وفي ليلة الجمعة، أعلنت القوات المسلحة الأفغانية أنها بدأت، ردا على القصف الباكستاني، عمليات عسكرية هجومية واسعة النطاق ضد مراكز ومنشآت القوات الباكستانية على طول خط "ديوراند" الفاصل بين البلدين، مما ينذر بتصعيد خطير في المنطقة الحدودية.